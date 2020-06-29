До 22 градусов тепла и без осадков ожидается 29 июня в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 22 градусов ожидают москвичей в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла, осадков не прогнозируется. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 8 градусов.

Ожидается ветер северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла, ночью возможно похолодание до плюс 5 градусов.