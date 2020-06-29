Пациенты ремонтируемых поликлиник смогут льготно парковаться у других медучреждений Москвы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пациенты нескольких поликлиник в Москве, которые находятся на ремонте, смогут льготно использовать парковки других медицинских учреждений. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Пока продолжается капитальный ремонт московских поликлиник, пациенты-автомобилисты смогут льготно использовать городские парковки около нескольких медучреждений с 29 июня", - говорится в сообщении.

На время ремонта филиала №1 ДГП №52 жители района Сокольники, у которых есть резидентные разрешения, смогут без оплаты оставлять автомобили в районе Соколиная Гора на участках двух улиц. Для резидентов Соколиной горы ничего не поменяется. Парковки еще у трех медцентров станут бесплатными для всех автомобилистов.

Парковка станет бесплатной у КДЦ №4 (филиал №1) на участке набережной Тараса Шевченко - от дома 15 на набережной до дома 20 по Кутузовскому проспекту. А также бесплатно припарковаться смогут у городской поликлиники №130 (филиал №1) на Осеннем бульваре - нечетная сторона от дома 15 до дома 19, строение 2. И еще пациенты смогут оставить свои машины у поликлиники №130 (филиал №3) на Проектируемом проезде 2185.

Ранее Мосгортранс сообщил, что с 29 июня на время ремонта поликлиник и для проезда до других медучреждений появятся новые и поменяются действующие автобусные маршруты наземного транспорта.