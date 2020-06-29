Более 107 тыс. самозанятых зарегистрировались в Москве с января 2020 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Число зарегистрированных самозанятых жителей Москвы выросло более чем в полтора раза, с января по май 2020 года официально оформили статус 107 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"С января по май 2020 года количество самозанятых москвичей выросло более чем в полтора раза. Новый статус зарегистрировали 107 тыс. жителей столицы, теперь их общее количество составляет 301 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в материале, в Москве для самозанятых созданы максимально комфортные условия. Только в мае свой статус зарегистрировали 26 тыс. граждан, это рекордный показатель за месяц с начала 2019 года. Во время пандемии 194 тыс. самозанятых получили государственную поддержку почти на 500 млн рублей в виде возврата налога за 2019 год. Также предпринимателям, включая тех, кто зарегистрируется в течение всего 2020 года, предоставляется налоговый капитал, который может быть направлен на уплату налогов или погашение задолженности.

За первые пять месяцев самозанятые уже уплатили налогов на профессиональный доход на общую сумму 565 млн рублей, что на 14% больше, чем в целом за прошлый год. Статус самозанятого позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять налог в размере 4% от дохода, если он получен от физического лица, или 6% - если от юридического. Ежегодный доход самозанятого гражданина не должен превышать 2,4 млн рублей.

"Плательщиками налога на профессиональный доход сегодня становятся преподаватели, копирайтеры, консультанты, дизайнеры, бухгалтеры и представители других специальностей, которые могут оказывать услуги дистанционно. Зарегистрироваться можно на сайте Федеральной налоговой службы или в мобильном приложении ведомства. При этом не нужно покупать онлайн-кассу, вести бухгалтерию, сдавать отчетность. Все это сделает приложение плательщика налога на профессиональный доход", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

Налоговый режим для самозанятых был введен в Москве и еще трех регионах России в 2019 году в качестве эксперимента. Он показал свою эффективность, и с 2020 года еще 19 регионов страны ввели такой режим. С 1 июля он будет распространен на всю Россию. Сегодня это один из наиболее удобных налоговых режимов для людей, которые хотят работать не по найму и при этом получать легальный доход, взаимодействовать с заказчиками по официальным договорам, платить налоги и иметь возможность подтверждать доход для получения кредита.