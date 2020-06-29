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Торговый комплекс построят на Варшавском шоссе в Москве

Площадь здания составит 18,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили строительство многофункционального торгового комплекса на Варшавском шоссе, площадь объекта составит 18,4 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 25 июня 2020 года согласилась внести изменения в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Варшавское шоссе, вл. 217 (ЮЗАО). Земельный участок планируют выставить на торги с целью размещения многофункционального торгового комплекса", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь комиссии Анастасия Пятова, чьи слова приводятся в материале, на данном участке одобрено размещение многофункционального торгового комплекса с объектами культуры, питания, спортивного и развлекательного назначения.

"Суммарная поэтажная площадь объекта составит 18,46 тыс. кв. метров. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы будет вынесен на общественные обсуждения", - добавила Пятова.

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