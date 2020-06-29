Хуснуллин: ускорение строительства трассы Москва - Казань не приведет к удорожанию

ЗВЕНИГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Ускорение строительства платной трассы Москва - Казань, которую планируют сдать в 2024 году вместо намеченного ранее 2027 года, не приведет к удорожанию проекта. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на открытии участка ЦКАД-5.

"Удорожания не будет. Мы считаем, что мы найдем технические решения. Мы нашли технические возможности для удешевления строительства. Мы постараемся уложиться в бюджет", - сказал он.

Как ранее сообщали в Минтрансе РФ, общий объем финансирования строительства новой дороги с обходом Тольятти составит до 730 млрд рублей.

По словам главы "Автодора" Вячеслава Петушенко, ускорение строительства трассы Москва - Казань - "сверхзадача", но выполнить ее реально.

Проект трассы включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".