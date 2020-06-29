Онлайн-интенсивы по профориентации проведут для школьников Москвы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Городской методический центр подготовил насыщенную программу профориентационных интенсивов для московских школьников на начало июля. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Лето - отличное время для изучения и освоения новых навыков и компетенций. Городской методический центр подготовил насыщенную программу профориентационных интенсивов для московских школьников в июле. Онлайн-встречи проведут представители городских компаний и предприятий, специалисты столичных объектов культурного наследия, а также коуч-практики и бизнес-тренеры", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 1, 8 и 15 июля участник чемпионата WorldSkills Антон Мальцев расскажет о профессиях, где могут использоваться летающие дроны. Регистрация на онлайн-мероприятия будет проходить на сайте методического центра. "Возможности применения квадрокоптеров на сегодняшний день безграничны: они используются для съемок с высоты и быстрой бесконтактной доставки грузов, в метеорологических целях, также их перспективу рассмотрели в оборонной промышленности. Участники встречи узнают о том, куда пойти учиться, чтобы стать оператором, как найти работу в этой сфере", - говорится в сообщении.

7 и 14 июля школьников приглашают на виртуальную экскурсию в столичное отделение компании Coca Cola HBC Россия. Ребятам покажут, как изготавливают напиток. Также для участников встречи проведут мастер-класс по экологии: сотрудники Coca Cola HBC Россия расскажут, какие проекты реализует компании в этом направлении.