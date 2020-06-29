Движение на юго-западе Москвы будет ограничено с 4 по 7 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров с 4 по 7 июля. В связи с этим на юго-западе столицы ограничат движение, будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта, сообщается на портале Мостранспорта.

"В связи с закрытием станций "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро с 4 по 7 июля 2020 года ограничат движение автотранспорта на юго-западе столицы. Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД физически обособит 7,8 км выделенных полос на подъездной дороге к отстойно-разворотной площадке (ОРП) "Саларьево"; на участке автодороги Солнцево - Бутово - Видное между Киевским и Калужским шоссе и в районе станции метро "Коммунарка"; дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро Ольховая", - говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения обращает внимание водителей такси, что проезд по этим участкам будет разрешен только для наземного городского транспорта. Также ограничат движение по дублеру автодороги Солнцево - Бутово - Видное (перед Проектируемым проездом №907) - 1 из 2 полос; Проектируемому проезду №905 (перед улицей Саларьевская) - 1 из 2 полос. На участке Саларьевской улицы от Проектируемого проезда №905 до автодороги Солнцево - Бутово - Видное будет запрещена парковка. Второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковая будет закрыт.

В местах ограничений также будет работать дорожный патруль ЦОДД, информируя водителей об изменениях организации движения. Мостранспорт рекомендует водителям заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими знаками. Все ограничения опубликованы на едином транспортном портале, а также переданы в "Яндекс.Карты" и другие навигационные системы.