Скульптуру матроса со здания павильона "Поволжье" отреставрируют на ВДНХ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты на ВДНХ отреставрируют легендарную скульптуру матроса, которая украшала фасад павильона "Поволжье" до 1959 года и считалась утерянной после того, как здание перестроили. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в понедельник.

"На ВДНХ нашли часть легендарной скульптуры матроса, которая более 60 лет назад украшала фасад павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший "Поволжье"). Сейчас историческое здание реставрируют. Во время работ специалисты обнаружили голову фигуры. Ее высота - 50 см, ширина - 40 см. Деталь выполнена из бетона, сохранились части арматуры", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении, специалисты уже подтвердили подлинность найденного фрагмента. Эта находка - большая удача: от исторического декора павильона 1950-х годов сохранилось не так много элементов. Теперь ее используют для воссоздания всей скульптуры.

Первое здание павильона "Поволжье" было построено к 1939 году. Оно представляло собой символический стальной мост над бурным каскадом вод Волги. В годы Великой Отечественной войны постройка сильно пострадала и обветшала. В 1949 году было принято постановление о строительстве нового павильона: планировка и решение фасадов остались прежними, но были заново проработаны декор и техническое оснащение. Павильон оформили в стилистике сталинского ампира. Фасад здания украсили рельефы на тему обороны Волгограда в разные годы (Царицына - в Гражданскую войну и Сталинграда - в Великую Отечественную), освоения реки Волги и мирного труда народа-победителя, а также скульптуры и портики.

Тогда на крыше установили скульптуры защитников страны - матроса и солдата, а главный вход венчала скульптурная композиция "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР. Вход в павильон украшала карта-витраж Поволжья с изображениями Волго-Донского канала и газопровода "Саратов - Москва". Из-под витражей с изображениями Сталинградской и Куйбышевской гидроэлектростанций на стенах боковых крыльев павильона стекали воды фонтанов, создавая иллюзию речного потока на гидроэлектростанциях.

В здании было восемь экспозиционных залов: вводный зал, залы Мордовской и Чувашской АССР, Сталинградской, Саратовской, Куйбышевской, Ульяновской, Астраханской областей, лестница и три небольших подсобных помещения.