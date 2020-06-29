Новые зоны отдыха и спорта появятся на северо-западе столицы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Цепочка зон отдыха, рекреации и спорта с прогулочными маршрутами и видовыми точками появится на северо-западе столицы вдоль Москвы-реки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

"Ключевой задачей проекта является организация гармонично развитой, безопасной территории, ориентированной в первую очередь на потребности и интересы жителей прилегающих районов Крылатское и Строгино. На участке, граничащем со стадионом "Янтарь" планируется создать пять общественных и тематических центров, в том числе спортплощадку ГТО, конно-спортивный комплекс для обучения и занятий верховой ездой, детский игровой центр. Там же предусмотрен и спортивный кластер, который будет включать скейт-парк, кардио- и силовой тренинги, а также площадки для занятий спортом для разных возрастных групп", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он отметил, что в рамках работы над концепцией градостроительного развития Москвы-реки эта территория рассматривалась в качестве приоритетной. Комплексная реорганизация и обновление береговой линии позволят улучшить качество городской среды и увеличить количество общественных пространств в Северо-Западном округе столицы.

"Предлагается увеличить ширину дорожного полотна пешеходного маршрута в сторону "Парка Звезд", а также организовать вдоль реки беговую дорожку и велополосу шириной 3 м, что позволит разграничить прогулочные потоки и увеличить пропускную способность набережной. Для комфортного отдыха посетителей предусмотрены площадки с беседками и мангалами для барбекю. В другой части территории вблизи проспекта Маршала Жукова разработчики концепции предлагают разместить площадку для пляжного отдыха, арт-кафе, обособленный от пешеходной зоны байк-парк, а также организовать там веломаршрут "Горный", - уточнил Кузнецов.

В рамках проектного предложения в существующем "Парке Звезд" планируется создать тематическую зону "Звездный путь", где с помощью арт-объектов и архитектурной подсветки будет создан эффект "маленькой Галактики".