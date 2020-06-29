В Москве за три месяца провели более 180 тыс. КТ-исследований легких

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 180 тыс. КТ-исследований органов грудной клетки провели в Москве за три месяца 2020 года, это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год, сообщила в понедельник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Организация амбулаторных КТ-центров - одно из важнейших решений, принятых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Благодаря их круглосуточной работе мы смогли обеспечить быстрые и доступные обследования пациентов с подозрением на COVID-19. Почти за три месяца работы КТ-центров специалисты провели свыше 180 тыс. исследований легких - это почти в два раза больше, чем во всех поликлиниках за весь прошлый год. Такой широкий охват и высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение, и, таким образом, избежать тяжелых случаев", - сказала заммэра.

Ракова отметила, что помимо высокоточной диагностики коронавирусной инфекции при обследовании пациентов в КТ-центрах у 967 жителей города исследование показало подозрение на рак легкого, у 795 - подозрение на туберкулез. Это позволило своевременно начать лечение или продолжить диагностику возможного заболевания. КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или при наличии показаний госпитализировать пациента.

Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения. КТ-центры закрыты для планового посещения, и медицинская помощь пациентам временно оказывается в других филиалах медицинской организации.

"Кроме того, запуск КТ-центров в самом начале апреля позволил врачам-терапевтам узнать "врага в лицо", то есть быстро научиться распознавать COVID-19 и сразу снизить нагрузку на стационары. Полностью цифровая работа центров и подключение к ЕРИС ЕМИАС обеспечили мгновенную передачу результатов КТ в московские стационары при госпитализации пациентов", - добавила заммэра.

КТ-центры в городе

В Москве активно используются технологии искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.

Кроме того, в московских КТ-центрах специалисты сформировали уникальный датасет томограмм пациентов с коронавирусом. Он содержит более тысячи полностью обезличенных наборов изображений.

Всего в столице работало 48 КТ-центров. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки 12 из них после тщательной дезинфекции уже вернулись к плановому приему пациентов по всем направлениям. Кроме того, при необходимости КТ и МРТ в поликлиниках будут проводиться круглосуточно.