ЕГЭ в Москве в этом году будут сдавать более 80 тыс. человек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве в этом году, из них 64 тыс. являются выпускниками этого года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Третьего июля стартует основной период государственной итоговой аттестации. В этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. В Москве на ЕГЭ зарегистрировались более 80 тыс. человек. Из них 64 тыс. - это выпускники этого года", - сказала вице-мэр.

Она пояснила, что 6 и 7 июля выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку, 10 июля - по профильной математике, 13 июля - по истории и физике, 16 июля - по обществознанию и химии, 20 июля - по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля - пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена.

Дополнительный период

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем учебным предметам. Расписание основного и дополнительного периодов составлено так, чтобы участники ЕГЭ успели подать документы в вузы.

"Столичные выпускники будут сдавать экзамены в 382 пунктах проведения ЕГЭ. Большинство из них - 359 - открыты в школах, остальные - на базе учреждений здравоохранения, а также на дому для тех, кто по состоянию здоровья не может присутствовать на экзамене в школе. Перед началом экзаменационной кампании будет проведена обработка помещений, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов (ППЭ), с применением дезинфицирующих средств. Обработка и проветривание помещений будут проводиться до и после каждого экзамена", - добавила Ракова.

Чтобы избежать скопления людей, формируется график прибытия участников, а вход в ППЭ организуется в нескольких точках. Указанная информация будет направлена участникам до экзамена на электронную почту. Рассадка сдающих будет проходить в определенном порядке. Также в каждом ППЭ будут дежурить медицинские работники.

Первый единый государственный экзамен пройдет 3 июля. До этого момента все пункты сдачи ЕГЭ будут максимально подготовлены с точки зрения эпидемиологической безопасности. С 25 по 30 июня все работники, задействованные в пунктах проведения экзаменов, вплоть до охранников, пройдут тестирование на коронавирус. Такая мера коснется свыше 30 тыс. работников.

В новость внесены изменения (11:59 мск) - добавлена информация после второго абзаца.