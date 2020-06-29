Посетители Московского зоопарка смогут увидеть недавно родившуюся валлийскую овечку

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Детеныш валлийской овцы появился у Мартышки и Барбариса в Московском зоопарке, посетители смогут увидеть ее после открытия детского зоопарка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

"Наша маленькая овечка как будто знала, когда ей нужно появиться на свет: она родилась в Московском зоопарке точно 9 мая - как подарок ко Дню Победы. Родиной валлийской овцы считается регион под названием Вале на юго-западе Швейцарии. А всемирную известность она приобрела как раз из-за необычного окраса. Их черные мордочки и черные колени контрастируют с пышной белой шерстью, из-за чего овечка похожа на сказочное животное", - говорится в сообщении.

Как отметила директор Московского зоопарка Светлана Акулова, слова которой приводятся в материале, овечке всего полтора месяца, но она уже прогуливается со стадом, хотя и держится поближе к маме. Она пробует траву, сено, листву деревьев - все то, что едят взрослые овцы.

Родители ягненка приехали в Московский зоопарк еще в прошлом году. Мама Мартышка (или Марта) первое время проводила в компании альпак, привыкала к новому дому. Папа Барбарис приехал в зоопарк в начале прошлого лета. Сначала его поместили к быку Гаврюше и барану Киму, но вскоре его также перевели к альпакам.

"Через некоторое время Барбариса познакомили с Мартышкой. Первый день овечка побаивалась напористого ухажера, но довольно быстро привыкла к нему. И через 5 месяцев появилась очаровательная малышка. Посетители смогут увидеть ее после открытия детского зоопарка", - сообщает пресс-служба.