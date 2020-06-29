Лодочный сезон открылся на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сезон катания на лодках стартовал на ВДНХ в Москве. Акватория находится на 3-м Каменском пруду у фонтана "Золотой колос", за павильоном №34 "Космос", об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ в понедельник.

"Гостям ВДНХ снова доступно одно из любимых летних развлечений - катание на лодках. Это прекрасная возможность подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты, не выезжая за город. На станции будут соблюдены все меры безопасности", -говорится в сообщении.

Флот лодочной станции "Алые паруса" состоит из 30 гребных весельных лодок. Напрокат можно взять одно из 27 четырехместных или трех пятиместных суден.

"Ребенок до трех лет сможет покататься в сопровождении двух взрослых, а дети с 3 до 16 лет - с одним сопровождающим. Дополнительная информация по телефону +7(929)507-29-87 и на странице станции в социальной сети "Инстаграм". Совершить неспешную прогулку по водной глади можно ежедневно с 11:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье - с 10:00", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. Всем посетителям необходимо пользоваться антисептическими средствами, соблюдать социальную дистанцию и другие меры безопасности.