В центре Москвы реконструируют еще одно здание для фондохранилища Бахрушинского музея

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фондохранилища и экспозиционно-выставочные залы Театрального музея имени А.А. Бахрушина разместят в здании 1935 года постройки в центре Москвы после его реконструкции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главгосэкспертизы.

"Проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает реконструкцию нежилого здания 1935 года постройки, расположенного рядом с усадьбой Бахрушина, по адресу: улица Татарская, дом 20. В четырехэтажном здании общей площадью 4,2 тыс. кв. м с подвалом и чердаком демонтируют пристройки, произведут замену деревянной стропильной конструкции крыши на стальную, пробивку новых и расширение существующих проемов, установку крылец и стальных пандусов, ремонт козырьков. После реконструкции здания в нем разместят фондохранилища и экспозиционно-выставочные залы Театрального музея имени А.А. Бахрушина", - говорится в сообщении.

После реконструкции на первом этаже здания будет работать многофункциональный выставочный зал, на втором - учебные классы и балкон с экспозиционной зоной. Третий этаж займут помещения фондов: архивно-рукописного, афиш и программ, декорационно-изобразительного, здесь же оборудуют читальный зал на 10 посетителей. Четвертый этаж отведут под офисные и административные помещения.

Крупный московский промышленник и меценат Алексей Александрович Бахрушин увлекался театром и всю жизнь коллекционировал вещи, связанные с ним, - костюмы, декорации, афиши, газетные рецензии, автографы актеров. В поисках театральных раритетов Бахрушин не раз совершал длительные путешествия по России, ездил за границу специально для пополнения разделов по истории западноевропейского театра. 29 октября 1894 года, когда Бахрушин представил свою коллекцию для публичного осмотра, считается днем основания его музея. В 1913 году музей был передан в ведение Академии наук, а в 1917-м - включен в сеть государственных учреждений.

Сегодня в фондах Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина находятся более 1,5 млн экспонатов.

Реконструкцию здания планируется провести полностью за счет средств федерального бюджета.