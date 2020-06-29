ОЭЗ Москвы с августа планирует сдать в аренду около 25 тыс. кв. м производственной площади

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Три новых лабораторно-промышленных комплекса на площадке "Алабушево" столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" площадью более 24 тыс. кв. м станут доступны для аренды с августа 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сегодня одна из наших приоритетных задач - аккумулировать новые крупные импортозамещающие предприятия в Зеленограде. Это поможет снизить так называемую маятниковую миграцию благодаря созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест за пределами ТТК и МКАД. На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" к августу будут доступны для аренды три инновационных лабораторно-промышленных корпуса общей площадью 24,8 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что в настоящее время там ведется строительство более 20 заводов, рассчитанных на более 4 тыс. рабочих мест, которые планируется увеличить в два раза.

Отмечается, что площади помещений, расположенных в новых корпусах, варьируются от 25 до 1,2 тыс. кв. м. В каждом из зданий расположены административные, складские и технические помещения, места для разгрузки автотранспорта, помещения для 3D-моделирования, санитарно-бытовые, подсобные помещения, площадка для размещения промышленных установок охлаждения жидкости, также предусмотрена возможность размещения производства с "чистым процессом".

В сообщении уточняется, что арендаторы смогут получить статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".

"Арендовать помещения могут как предприятия промышленно-производственного, так и технико-внедренческого типа с объемом инвестиций за пять лет в 50 тыс. рублей за квадратный метр и выручкой за год в 200 тыс. рублей за квадратный метр. В перспективе по желанию компания-арендатор сможет получить статус резидента и все доступные преференции по уплате налогов на имущество, транспорт и прибыль", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева.