Мостуризм примет участие в форуме "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Комитет по туризму города Москвы 30 июня примет участие в международном форуме урабнистики " Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии", который пройдет в Уфе. Мероприятие будет посвящено вопросам развития современных городов, об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"30 июня в Уфе состоится масштабное мероприятие, посвященное вопросам развития современных городов. Форум "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" объединит представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей компаний и экспертов международного уровня. В работе форума примет участие делегация комитета по туризму города Москвы", - говорится в сообщении.

Председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева выступит в онлайн-формате в рамках сессии "Технологии глобального туризма для развития региона" на тему "Нематериальное культурное наследие как драйвер развития региона". В докладе будут затронуты темы сохранения и продвижения нематериального культурного наследия как фактора туристической привлекательности региона и представлены основные проекты Москвы в этой области.

"Также она примет участие в пленарном заседании "Государственное управление для людей". В режиме онлайн она расскажет о взаимодействии регионов для формирования единого пространства внутреннего и выездного туризма, в том числе о новых возможностях для развития межрегионального туризма в "посткоронавирусный" период, совместных проектах с регионами и новых перспективных направлениях в туризме", - говорится в сообщении.

О форуме

Форум "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" станет площадкой для дискуссии между ведущими экспертами сферы туризма и других отраслей по самым разным темам - от современных трендов в урбанистике и устойчивого развития территорий до вопросов образования и подготовки кадров.

По итогам форума запланировано подписание ряда соглашений между столичным комитетом по туризму и профильными структурами Республики Башкортостан.