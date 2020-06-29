Москвичи получили 7 тыс. консультаций об онлайн-голосовании за выходные

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Колл-центр Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ в Москве 7 тыс. раз ответил на вопросы жителей столицы о дистанционном электронном голосовании 27-28 июня. Об этом сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель штаба Александр Асафов.

"В минувшие выходные все организации, наблюдатели, члены комиссий и волонтеры, причастные продолжили работу в усиленном режиме. За два выходных дня операторы кол-центра электронного штаба провели порядка 7 тыс. консультаций с жителями, большинство вопросов носили технический характер", - сказал Асафов.

Кроме того, в колл-центр Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в субботу и воскресенье поступило около 100 звонков от наблюдателей. "Все без исключения заявки были проверены. И днем, и ночью за происходящим на участках следили и продолжают следить операторы видеоцентра", - сказал Асафов.

Он уточнил, что по состоянию на 12:00 понедельника явка на электронное голосование составила 83,38%. До окончания дистанционного электронного голосования остается менее 32 часов, оно завершится 30 июня в 20:00 мск. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.