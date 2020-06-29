Средний чек покупки смартфона в Москве в июне превысил чек по РФ в 1,5 раза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Жители Москвы в июне после смягчения режима самоизоляции проявили повышенный интерес к смартфонам высокой ценовой категории, а средний чек на покупку в Москве оказался выше среднероссийского в 1,5 раза, говорится исследовании "Связного", проанализировавшего рынок смартфонов в Москве после снятия режима самоизоляции и открытия торговых центров.

"Жители Москвы стали чаще покупать смартфоны в высоком ценовом сегменте, а темпы роста продаж в городе опережают общероссийские показатели. Так, с 9 по 22 июня средняя цена смартфона в России выросла на 5%, до 15 464 рублей, тогда как в Москве этот показатель вырос на 15%, до 23 668 рублей", - сообщил ретейлер.

"Столичные пользователи стали чаще выбирать устройства стоимостью свыше 50 тыс. рублей, имеющие более качественные камеры, процессоры и обеспечивающие более комфортный опыт использования", - добавили в "Связном". В денежном выражении в тройку лидеров вошли: Appe iPhone 11 128GB, Appe iPhone 11 64GB и Samsung Galaxy A51. В тройку популярных смартфонов по количеству продаж вошли: Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 11 128GB и Samsung Galaxy A10.

По данным "Связного", с 9 по 22 июня продажи смартфонов в Москве в сравнении с прошлым годом выросли на 14% в штуках и 32% в деньгах, до 162 тыс. смартфонов и 3,8 млрд рублей, в то время как продажи на всем российском рынке без учета Москвы выросли на 9% в штуках и 15% в деньгах, отмечает ретейлер.

"После падения спроса в апреле, мы видим, что рынок начал восстанавливаться. Несмотря на длительный режим самоизоляции, интерес жителей столицы к технологичным устройствам сохранился. Сейчас чаще всего вместе со смартфонами столичные покупатели отдают свои предпочтения беспроводным наушникам, продажи которых в нашей сети выросли на 51% в штуках в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - отметил старший вице-президент по коммерческой деятельности компании "Связной" Давид Борзилов.

По данным Gfk, в России в первую неделю июня по сравнению с предыдущей неделей на 48% в натуральном выражении росли продажи смартфонов из низкого ценового сегмента - до 10 тыс. рублей. При этом, как только покупатели адаптировались к новым реалиям, начал расти спрос и на средний и флагманский сегменты смартфонов. По итогам трех недель июня продажи в среднем сегменте от 20 тыс. до 30 тыс. рублей и высоком ценовом сегменте с ценой выше 50 тыс. рублей выросли на 45% и 58% в штуках соответственно к такому же периоду прошлого года, сообщили ТАСС в Gfk.

В "М.Видео-Эльдорадо" средний чек по России в июне остался на уровне прошло года - около 16 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом выросла доля среднего ценового сегмента, от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, при этом стабильным спросом пользуются флагманские модели от 50 тыс. рублей. В топ-5 наиболее популярных моделей в двух сетях вошли Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 7A, Samsung A30s, Xiaomi Redmi 8A, iPhone 11. В денежном выражении лидерами стали: iPhone 11, Samsung Galaxy A51 и A71, iPhone 11 Pro, Samsung A30s.

Ситуация на рынке

В период режима самоизоляции продажи смартфонов снижались в апреле на 24%, в мае на 4% в штуках по сравнению к сопоставимыми месяцами 2019 года, по данным Gfk.

"Рост продаж смартфонов по итогам трех недель июня составил +16% в штуках и +22% в денежном обороте к аналогичному периоду прошлого года. Этому способствовало открытие магазинов - мы наблюдали прирост продаж в офлайне +44% в штуках на первой неделе июня по сравнению с последней неделей мая", - сообщила ТАСС руководитель телеком-сектора отдела исследований промышленных товаров GfK Rus Анна Шебек.

По оценке группы "М.Видео-Эльдорадо", в июне российский рынок смартфонов ускорил темпы роста, за первые три недели продажи смартфонов в денежном и натуральном выражении выросли примерно на 20% по сравнению с июнем 2019 года. "Группа "М.Видео-Эльдорадо" демонстрирует динамику выше рынка - в обоих брендах спрос на смартфоны увеличился на треть в денежном и натуральном выражении", - сообщили ТАСС в компании.