Москвичи за три недели предложили 1,8 тыс. идей по транспортной инфраструктуре

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. предложений о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры поступило от жителей Москвы с 9 июня. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Чтобы услышать максимальное число мнений, мы объявили наш краудсорсинговый проект. И у нас есть уже 1 761 предложение. Как и обещали, мы продолжаем рассматривать каждую идею совместно с комиссией ЦОДД и городским институтом "Мостранспроект". Кроме того, я сам лично проверяю каждую идею, особенно те, которые мои коллеги сочли нецелесообразными, в частности, несколько из них я предложил вынести на общественное обсуждение," - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Он добавил, что организация новых тротуаров на Нижнем Сусальном переулке и перехода на пересечении Севастопольского проспекта и Болотниковской улицы будет обсуждаться вместе со всеми жителями, так как по этим идеям были разные мнения.

"Поток ваших предложений иссякает: за предыдущую неделю их пришло всего чуть более 200. Так что, мы плавно подводим к концу наш краудсорсинговый проект, но у вас еще есть три дня, чтобы прислать свои идеи и помочь нам улучшить транспортную инфраструктуру. Поделитесь этим сообщением в соцсетях, чтобы как можно больше горожан смогли высказать свое мнение о создании новых пешеходных зон, развитии велоинфраструктуры, создании пешеходных переходов и маршрутов наземного транспорта, парковок или <...> возможной переразметки проезжей части", - сказал Ликсутов.

Жители столицы могут прислать свои предложения по развитию городской инфраструктуры по адресу koordinator-codd@transport.mos.ru, в телеграм-бот @to_deptrans_bot, а также опубликовать в соцсетях с хештегом #цоддвработу. "Спасибо за то, что активно участвуете в нашей работе и делаете город лучше", - заключил заммэра.