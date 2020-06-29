"Славянский бульвар" станет одним из крупнейших ТПУ Москвы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Станция "Славянский бульвар" будет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Москвы, который связывает метро, МЦД и наземный транспорт, заявил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

В понедельник он и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли станцию "Славянский бульвар" МЦД-1.

"Мы продолжаем сотрудничество с российскими железными дорогами. Мы реализуем с ними один проект за другим. Проект "Славянского бульвара" - это по сути самая крупная пригородная даже не железнодорожная платформа, а вокзал с огромным количеством пассажиров, которые здесь будут проходить. Это, действительно, один из самых крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы. Здесь интегрированы метрополитен, МЦД, наземный транспорт, пешеходная доступность хорошая. Очень востребованная инфраструктура", - заявил Собянин.

Мэр отметил, что станцию сделали качественно, по-современному, поэтому гражданам будет приятно ею пользоваться. "Мы и дальше будем продолжать открывать новые платформы, новые станции на МЦД-1 и МЦД-2, заниматься улучшением качества подвижного состава", - сказал Собянин.

Белозеров заявил, что растет число пассажиров поездов пригородного сообщения. Как он отметил, за несколько дней фиксировался прирост 40% по сравнению к последним дням ограничений.

О станции

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новая станция расположена между действующими станциями "Кунцевская" и "Фили" и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро, по которой ежедневно - до режима повышенной готовности - передвигалось около 1 млн пассажиров.

Отмечается, что "Славянский бульвар" по объемам пассажиропотока в перспективе сможет сравниться с такими недавно открытыми пересадочными узлами, как "Савеловская" или "Окружная" (порядка 150 тыс. человек в сутки). Также отмечается, что "Славянский бульвар" будет в шаговой доступности для 115 тыс. москвичей - жителей района Фили-Давыдково. Пассажирам, следующим из области в Москву, теперь не нужно будет ехать до Белорусского вокзала, чтобы пересесть на метро, "Аэроэкспресс", городской автобус или электробус. В общей сложности потенциальными пассажирами нового ТПУ являются около 1 млн жителей Подмосковья.

Ожидается, что "Славянский бульвар" позволит разгрузить одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии примерно на 7%, а один из самых загруженных перегонов метро "Киевская" - "Парк Победы" - на 9%. Как отмечают в пресс-службе, нагрузка на станции "Кунцевская" и "Фили" МЦД-1 также должна снизиться. Строительство станции было начато в феврале 2019 года и завершено через 17 месяцев в июне 2020 года. Работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов.