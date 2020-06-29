Ягодный союз просит мэрию Москвы разрешить ежедневную торговлю клубникой

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ягодный союз России обратился в мэрию Москвы с просьбой разрешить ежедневную торговлю клубникой. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность в июле 2020 года восстановить работу специализированных торговых точек для реализации земляники (клубники - прим. ТАСС), демонстрировавших успешную работу на протяжении многих лет, или выделить местным производителям ягод достаточное количество мест для ежедневной торговли в ином формате", - говорится в документе.

Как отмечается в письме, в 2019 году во всех районах Москвы действовало 150 площадок по продаже клубники и земляники. В текущем сезоне хозяйства Московской области и ближайших регионов полностью лишены возможности прямой реализации ягодной продукции москвичам. По мнению авторов письма, формат ярмарок выходного дня не подходит участникам ягодной отрасли в связи с коротким сезоном реализации, не совпадающим с циклом подачи заявок на участие в ярмарках, ежедневным сбором урожая и крайне коротким сроком хранения продукции, требующим немедленной продажи всего собранного урожая за 1-2 дня.

"Отсутствие точек для ежедневной торговли в сезон сбора местного урожая лишает жителей Москвы возможности приобретать наиболее спелую, вкусную, полезную и свежую ягоду, собранную максимально близко к потребителям. При этом сами производители ягод теряют возможность вернуть вложения в закладку плантаций и работы по уходу за ягодными насаждениями, будут вынуждены в ближайшее время сократить производство и уволить часть сотрудников", - говорится в письме.