Мосгорнаследие выдало разрешение на разработку проекта реставрации манежа в Измайлове

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Исторический манеж в Измайлово планируют отреставрировать. Мосгорнаследие выдало собственнику здания задание на разработку проекта, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Конноспортивный клуб "Измайлово" был создан в 1935 году по инициативе маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного. Манеж и конюшня комплекса выстроены в классических формах 1950-1960-х годов.

"Для проведения работ по сохранению манежа в Измайлово необходимо разработать проект, отвечающий всем требованиям законодательства. Ранее нам пришлось решать этот вопрос через суд, поскольку собственник памятника не приступил к разработке вовремя. В настоящий момент ему выдано официальное задание, за которым он обратился, и теперь специалисты начинают готовить проект реставрации. Все работы в здании пройдут под контролем Мосгорнаследия", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

По его словам, для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения, изучены инженерно-технические особенности здания. В проекте необходимо представить перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, которые предусмотрены законодательством.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение реставрации.