Источник: суд в Москве решил выселить экс-прокурора города из элитной служебной квартиры

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы принял решение выселить из служебной квартиры, расположенной в элитном жилом комплексе, бывшего прокурора столицы Сергея Куденеева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами судебного заседания.

"Суд постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры к Сергею Куденееву, его жене и сыну частично, однако ему и его семье придется покинуть квартиру, расположенную в жилкомплексе "Миракс" по адресу: Проспект Вернадского, дом 94", - сказал собеседник агентства.

По его словам, иск Генпрокуратура подала к экс-прокурору Москвы в январе 2020 года в связи с тем, что он был освобожден от занимаемой должности, однако продолжал занимать элитное жилье. В Никулинском суде ТАСС подтвердили факт рассмотрения иска Генпрокуратуры к Куденееву, но подробности не сообщили.

Куденеев был уволен с должности прокурора Москвы в 2015 году.