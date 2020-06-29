Московские синагоги ФЕОР открылись для посетителей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московские синагоги Федерации еврейских общин России (ФЕОР) открылись для посетителей с понедельника после недели работы в ограниченном режиме, сообщает в понедельник пресс-служба федерации.

"Синагоги Москвы были закрыты чуть больше трех месяцев. На прошедшей неделе постепенно были восстановлены все регулярные молитвы. Сейчас в синагогах проходят общественные молитвы три раза в день, а также у верующих есть возможность вновь встретить шабат вместе с общиной", - говорится в сообщении. В пресс-службе ФЕОР пояснили ТАСС, что в предыдущую неделю синагоги были открыты для ограниченного числа людей, преимущественно сотрудников общины - раввинов и преподавателей.

При входе у всех посетителей синагог измеряют температуру. Перед молельными залами расположены санитайзеры для рук, в самом зале мебель расставлена специальным образом, чтобы соблюсти социальную дистанцию между молящимися.

Президент ФЕОР раввин Александр Борода полагает, что эпидемиологическая ситуация в Москве и в еврейской общине позволяет вернуться к полноценной религиозной жизни. "С момента возрождения еврейской жизни в России не было столь длительного периода, когда большинство евреев были лишены возможности слушать Тору, произносить важнейшую молитву - Кадиш. <…> Последние месяцы стали непростыми для всех: экономически, эмоционально, многие столкнулись с болезнями и потерей близких людей - в такое время человеку особенно нужна духовная поддержка. Община старалась не оставаться в стороне и помогать во всем", - цитирует его пресс-служба.

Тем не менее, по мнению Александра Бороды, прихожанам стоит сохранять осторожность и внимательность. "Ослабление ограничений подразумевает увеличение нашей личной ответственности. Поэтому мы призываем наших прихожан, если есть хоть какие-то сомнения касательно их самочувствия - не торопиться в синагогу, а остаться дома: оберегать свое здоровье и здоровье своих близких", - призвал раввин.

Восстановление работы религиозных учреждений

Во время пандемии московские синагоги были закрыты. 22 июня пресс-служба главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта сообщила ТАСС, что руководство Московской хоральной синагоги рассчитывает в течение двух недель восстановить ее прежний режим работы.

Православные храмы Москвы после карантина, связанного с пандемией коронавируса, открылись для верующих 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове открылись 2 июня. Согласно циркулярному письму управляющего делами Русской православной церкви митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), доступ прихожан в храмы в настоящее время должен осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (один человек на 4 кв. м). 1 июня начала снимать ограничения на коллективные богослужения Московская соборная мечеть. Также с 6 июня мечети Москвы открылись для прихожан с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.