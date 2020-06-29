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Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на западе Москвы

Возгорание в квартире на восьмом этаже произошло на Филевском бульваре

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в 22-этажном жилом доме на Филевском бульваре в Москве, в настоящее время пожар потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС Москвы.

"ЧП произошло по адресу Филевский бульвар, 11. Загорелась квартира на восьмом этаже. Здание имеет 22 этажа. Выяснилось, что на восьмом этаже горят личные вещи. В настоящее время возгорание ликвидировано, погибли два человека",- сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пожар был ликвидирован на площади 15 кв. метров, шесть человек спасено, в том числе двое детей.

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Россия
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