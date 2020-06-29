В Москве восстановили движение по улице Проходчиков после взрыва в доме

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Движение по улице Проходчиков и Малыгинскому проезду в Москве рядом с многоквартирным жилым домом, где произошел взрыв, восстановлено. Об этом сообщили в понедельник на странице столичного Центра организации дорожного движения в Twitter .

Что известно о взрыве в квартире на северо-востоке Москвы

Ранее сообщалось, что ограничено движение по улице Проходчиков (от дома 114 корпус 1 по Ярославскому шоссе до Малыгинского проезда) и по Малыгинскому проезду (от Ярославского шоссе до улицы Проходчиков). Водителей просили выбирать пути объезда.

Взрыв в жилом доме на улице Проходчиков произошел ранее в понедельник. После него начался пожар, который охватил четыре квартиры на третьем этаже. Общая площадь пожара составила 150 кв. метров. В результате пожара и взрыва травмы получили семь человек.