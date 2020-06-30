Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 30 июня

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 22-24 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.