В финал премии "Новатор Москвы" вышли авторы 30 проектов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Авторы 30 проектов вышли в финал премии мэра "Новатор Москвы". На конкурс поступило почти 500 заявок от разработчиков, изобретателей и предпринимателей, сообщается в понедельник на сайте мэрии Москвы.

"Почти 500 заявок прислали разработчики, изобретатели и предприниматели для участия в конкурсе на присуждение премии мэра "Новатор Москвы". В финал вышли авторы 30 проектов", - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что финалисты должны будут представить свои проекты инвесторам, представителям бизнеса и правительства Москвы.

"Затем экспертная комиссия определит победителей. Обладателями премий станут 15 индивидуальных участников или коллективов до пяти человек", - приводятся ее слова в сообщении.

Премия включает три номинации: "Проект будущего" для инновационных идей, "Меняющие реальность" для создавших стартап и готовых выйти на рынок и "Лидеры инноваций" для успешных бизнесов. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что в этом году большинство участников подали заявки в номинации "Меняющие реальность".

"Многие из них уже создали стартап, но пока не вывели свое решение на рынок. Еще 186 представленных разработок находятся на стадии идеи. Финансовая поддержка и общение с опытными экспертами помогут авторам лучших инновационных продуктов вывести свои проекты на новый уровень", - приводятся его слова в сообщении.

В каждой из номинаций пять направлений: "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и IТ-технологии", "Транспорт", "Городская среда" и "Энергетика". Победители получат от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Общий размер призового фонда - более 17 млн рублей.