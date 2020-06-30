Более 100 тыс. человек оформили карту москвича в центрах "Мои документы" после их открытия

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Оформление карты москвича стало самой популярной услугой после возобновления работы центров "Мои документы", за ее оформлением обратились более 100 тыс/ человек. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Карта дает возможность льготного проезда в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, получать социальные выплаты, оплачивать услуги. Кроме того, она может быть использована в качестве полиса ОМС в городских поликлиниках. Карту москвича могут получить льготные категории горожан, студенты, учащиеся школ и колледжей, женщины, зарегистрированные в Москве и вставшие на учет в поликлинику до 20-й недели беременности, законные представители и иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, а также граждане, получающие субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подать заявку на ее оформление можно в любом центре "Мои документы". Школьники и студенты и могут подать заявку только в электронной форме на сайте mos.ru.

С 29 июня более 130 офисов "Мои документы" возобновили свою работу в обычном режиме после периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса. При этом санитарно-эпидемиологические требования при посещении офисов сохраняются. В центрах госуслуг продолжает действовать масочно-перчаточный режим как для специалистов, так и для посетителей. На входе в центр горожанам измеряют температуру. Процедуру термометрии проходят и сотрудники - в начале рабочего дня, а затем каждые четыре часа. Помещения офисов оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Перед открытием центров сотрудники в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирус. Центры госуслуг "Мои документы" открыты в каждом районе города. Районные офисы открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00. Москвичи могут получить в центрах и во Дворце госуслуг более 270 услуг, во флагманах - более 280. Многие услуги по-прежнему доступны в электронном виде.