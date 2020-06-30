Победителями пятого розыгрыша программы "Миллион призов" стали более 255 тыс. москвичей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Очередной, пятый розыгрыш программы "Миллион призов" прошел в Москве. Его победителями стали более 255 тыс. человек, сообщается во вторник на портале мэрии.

"В столице прошел очередной розыгрыш программы "Миллион призов". Новыми победителями стали 255 444 человека. Всего состоялось пять розыгрышей 1 233 981 выигрышного кода участников. Для москвичей приготовили 2 млн призов номиналом от 1 до 4 тыс. баллов", - говорится в сообщении.

Баллы, полученные в программе, горожане могут потратить на благотворительность, например, передать для Фонда поддержки слепоглухих людей "Со-единение", Фонда помощи людям с ментальными нарушениями "Единение" или помощи бездомным животным "Котодетки", а также обменять на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах. Один балл равен одному рублю, уточняется на портале.

Розыгрыши проходят ежедневно до 2 июля путем случайного отбора. Победители узнают о выигрыше с помощью СМС-сообщения, в котором указан уникальный код. Его нужно активировать на странице программы "Миллион призов" до 26 июля включительно. Самым популярным поощрением стали сертификаты на 1 тыс. рублей в магазин "Дикси", на втором месте - сертификаты такого же достоинства в "Детский мир", на третьем - сертификаты сети аптек "Столички". Также популярным призом оказалось пополнение карты "Тройка" за баллы.

Сертификаты участника выдают с 25 июня по 1 июля - в дни общероссийского голосования по внесению поправок в конституцию. Стать участником программы и розыгрыша призов смогут граждане, проголосовавшие онлайн, на избирательных участках или на дому.