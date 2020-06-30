Проект "Йога в парках" возобновит работу с 1 июля в 20 столичных зонах отдыха

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Бесплатные занятия на свежем воздухе в рамках проекта "Йога в парках" возобновятся в Москве с 1 июля. Как сообщается во вторник на портале мэрии, они будут доступны в 20 столичных парках.

"С 1 июля открывается девятый сезон бесплатных занятий йогой на свежем воздухе. Всех желающих укрепить здоровье и повысить настроение с помощью специальных упражнений ждут в 20 городских парках. Гости парка смогут заняться не только классическими видами йоги, такими как хатха и кундалини, но и каула-йогой с расслабляющими техниками, виньяса-флоу с динамическими связками и упражнениями, направленными на обретение гармонии тела и духа", - сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

В частности, занятия йогой пройдут в Парке Горького, парке искусств "Музеон", ландшафтном парке "Митино", сквере по Олонецкому проезду, зонах отдыха "Терлецкая дубрава" и "Красногвардейские пруды", усадьбе Воронцово, парке "Сокольники", саду "Эрмитаж" и других. Занятия будут проводить по утрам и вечерам сертифицированные преподаватели с опытом работы не менее одного года. Практики рассчитаны на любой уровень физической подготовки. Длительность каждого занятия составит от одного до полутора часов.

Как отмечается в сообщении, при температуре воздуха ниже 18 градусов занятия проводиться не будут. В случае дождливой погоды они проводятся только в тех парках, где есть навесы, например в саду "Эрмитаж" и парке "Северное Тушино". Узнать расписание занятий можно на страницах Мосгорпарка в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook.