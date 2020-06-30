Светильники в виде турбин самолета украсят станцию "Пыхтино" столичного метро

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Оформление станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии московского метро будет посвящено авиационной тематике - от преодоления земного притяжения до сверхзвуковых скоростей. Потолок украсят светильники в виде турбин самолета, а над эскалатором будет "парить" модель Ту-144, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"В микрорайоне, примыкающем к станции "Пыхтино", улицы названы в честь советских летчиков и авиаконструкторов, и это подтолкнуло архитекторов к выбору основной темы оформления станции. Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а эскалаторный наклон будет иметь продолжение в виде колодца-раструба, который днем заполнит солнечный свет. Здесь же решено разместить модель самолета Ту-144. Благодаря новой станции, улучшится транспортное обслуживание горожан, которые проживают или работают в районах вдоль Боровского и Киевского шоссе", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Отмечается, что станция мелкого заложения "Пыхтино" откроется на территории поселения Внуковского Новомосковского округа. Она будет расположена с южной стороны Боровского шоссе, вблизи примыкания к нему улицы Летчика Грицевца. Длина платформы составит 163 м. Из-за сложного рельефа одна путевая стена будет глухой, на ней разместится хронологическая лента с чертежами советских самолетов от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, а другая будет иметь панорамное остекление - витражные конструкции зрительно раскроют пространство станции до горизонта реки Ликова.

Наземный вестибюль будет представлять собой трехуровневый объем продолговатой формы, расположен на примыкании улицы Летчика Грицевца к Боровскому шоссе. Фасады динамичной наклонной формы выполнят из термообработанного гранита светлого оттенка. Длина участка с двумя новыми станциями "Пыхтино" и "Внуково" составит 5,2 км. Ввод станции запланирован на 2022 год.