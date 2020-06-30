Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в 2020 году увеличился почти на 50%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы с января по апрель 2020 года вырос почти на 50% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"С января по апрель 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы вырос на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $10,64 млрд", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, в этом году московские компании экспортировали товары в 149 стран. Лидирующими торговыми партнерами москвичей по объемам экспортируемой продукции стали Великобритания, США, Белоруссия, Казахстан и Швейцария. "Эти страны занимают 53% от общего объема экспорта несырьевой неэнергетической продукции Москвы. Наибольший прирост в начале этого года к аналогичному периоду прошлого года показала фармацевтическая продукция, ее экспорт вырос более чем на 20%, и агропромышленный комплекс, где рост составил 38,9%", - уточнил Ефимов.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого также цитирует пресс-служба, связанные с пандемией коронавируса ограничения не должны останавливать развитие экспортной деятельности московских предприятий. "Новым стимулом к развитию экспортного направления станет участие московских производителей в международных выставках в онлайн-формате", - отметил Прохоров.

Ранее сообщалось, что с 16 по 18 августа в Китае в городе Гуанчжоу пройдет традиционная выставка Asia-Pacific Power Product & Technology Exhibition, где впервые будет работать виртуальный выставочный зал правительства Москвы.