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Свыше 400 школьников Москвы стали победителями и призерами олимпиады по генетике

Всего в олимпиаде приняли участие почти 4 тыс. школьников

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 400 учеников 8-11 классов столичных школ завоевали дипломы победителей и призеров олимпиады по генетике, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Соревнование проходило дистанционно с 18 по 26 июня. Его участниками стали почти 4 тыс. школьников из 69 регионов России. Более 400 учеников 8-11 классов столичных школ завоевали дипломы победителей и призеров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задания олимпиады охватывали разные области науки, включая молекулярную генетику, вирусологию и генную инженерию. На решение участникам отводилось 4 часа.

Организаторами Московской олимпиады школьников по генетике являются департамент образования и науки города Москвы, Центр педагогического мастерства и биологический факультет МГУ.

В ведомстве уточнили, что победителей и призеров олимпиады наградят электронными дипломами.

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