Ход строительства в международном медкластере в Сколкове будут отслеживать дроны

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Дроны будут проводить дополнительный мониторинг стройплощадок на территории международного медицинского кластера в Сколкове, сообщила во вторник пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На территории международного медицинского кластера в Сколкове запустили дронопорт. Это автономная роботизированная станция базирования беспилотников. С помощью этих летательных машин ведется мониторинг динамики строительства объектов кластера", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По данным пресс-службы, дронопорт, или автономная роботизированная станция базирования беспилотников, разработана российской компанией ГК Gaskar Group. Заммэра уточнил, что роботизированный комплекс работает без участия людей, однако специалисты по итогам съемки изучают видеоматериалы.

"Беспилотник вылетает по заранее определенному полетному заданию, делает фото- и видеосъемку, возвращается в дронопорт и выгружает все материалы в "облако". На сегодня это единственная в России разработка, в которой не задействованы операторы для управления беспилотным аппаратом, а также проведения фото - и видеомониторинга", - пояснил Бочкарев.

По его словам, автономный комплекс эффективен при всех погодных условиях благодаря горизонтальному взлету беспилотника и встроенному климат-контролю. "Такая технология позволяет повысить эффективность производственных работ и, следовательно, обеспечить выполнение работ в установленные сроки", - добавил директор по ИТ Фонда международного медицинского кластера Роман Габайдулин, слова которого привели в пресс-службе.

Международный медицинский кластер - уникальный для российского здравоохранения проект на площади 57 га в Сколкове. Кластер создан для развития научных исследований, разработки новых медицинских технологий и лекарственных препаратов, привлечения в Россию лучших медицинских и образовательных практик.