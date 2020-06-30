Оплата парковки временно ограничена в Москве по техническим причинам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Возможность оплатить парковку на улицах Москвы временно ограничена по техническим причинам. Об этом сообщается во вторник в Twitter Московского паркинга.

"На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются. Приносим извинения за неудобства. О завершении профилактики будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что по всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по телефону +7 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.