Москва и Башкирия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Комитет по туризму города Москвы и Госкомитет республики Башкортостан 30 июня в рамках международного форума урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает, что стороны будут содействовать развитию детского, молодежного и семейного туризма, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ведомства.

"30 июня на проходящем в Уфе международном форуме урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между комитетом по туризму города Москвы и Госкомитетом Республики Башкортостан по туризму", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает, что стороны будут содействовать развитию детского, молодежного и семейного туризма, обмениваться календарем деловых и событийных мероприятий и развивать сотрудничество между организациями туриндустрии, в том числе реализующими образовательные программы. Кроме того, будут разработаны специальные туристические маршруты с посещением Республики Башкортостан и Москвы. Для этого планируется проведение ознакомительных туров для турагентов и туроператоров.

"Подписанный сегодня документ - важный шаг для укрепления наших партнерских отношений и расширения сотрудничества в туристической сфере. Обмен опытом и совместные проекты принесут пользу обоим регионам", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Со стороны правительства Москвы документ подписала заместитель председателя столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая, от Башкирии - председатель республиканского Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

"В Башкирии есть огромные природные ресурсы и сильнейший санаторно-курортный комплекс в России. Наше сотрудничество, безусловно, даст возможность познакомить с этими объектами и локациями жителей Москвы. Кроме того, это поможет поддержать детско-образовательный туризм: отправить наших ребят, чтобы они смогли посетить лучшие площадки Москвы и познакомиться со столицей. Надо сказать, что это вполне конкретные шаги для работы двух регионов", - приводятся в сообщении слова Нафикова.

О форуме

Форум "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" организован правительством Республики Башкортостан и Центром урбанистики при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

Основными темами станут программы развития регионов и городов, зеленые территории, моногорода, инклюзивность, большие данные, спортивная и туристическая инфраструктура, а также городские и туристические проекты Башкирии. Организаторами мероприятия выступают правительство Башкирии и Московский центр урбанистики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. ТАСС является стратегическим информационным партнером форума. Информационным партнером выступает портал "Будущее России. Национальные проекты".