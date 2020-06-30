В Москино заявили, что при открытии кинотеатров будут соблюдены меры предосторожности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Администрация Москино примет все необходимые меры предосторожности при открытии кинотеатров. Промежутки между сеансами будут увеличены до 30 минут, сообщила во вторник ТАСС генеральный директор Москино Светлана Максимченко.

"Дата открытия кинотеатров в Москве пока не определена. Ждем решения мэра Москвы [Сергея Собянина] и внесения изменений в указ, устанавливающий ограничения на работу кинотеатров. Уже сейчас мы приняли решение, что рассадка зрителей будет организована с учетом соблюдения необходимой дистанции. Кроме того, будут увеличены промежутки между сеансами до 30 минут для проветривания и дезинфекции залов, а также более раннего запуска зрителей в зал во избежание скопления зрителей в фойе. Сеансы в разных залах также будут разведены по времени", - рассказала Максимченко.

Она добавила, что даты открытия летних кинотеатров в парках на данный момент нет.

"Больших премьер сразу не будет, они все уже сдвинулись на середину - конец августа и сентябрь. Но тем не менее новые фильмы выйдут на большие экраны. Помимо новых релизов, покажем и классику мирового кинематографа", - уточнила генеральный директор Москино.

Ранее сообщалось, что кинотеатры в России смогут возобновить работу с 15 июля. Они были закрыты с конца марта из-за коронавируса.