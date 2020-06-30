Собянин открыл станцию МЦД-1 Сетунь после реконструкции

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл после реконструкции станцию Сетунь МЦД-1 на Белорусском направлении Московской железной дороги.

"После запуска МЦД-1 и МЦД-2 мы открыли или реконструировали десяток станций, и в планах на ближайшие годы еще 17 станций. Каждая станция приводится в новый стандарт МЦД, который не только обеспечивает комфорт пассажиров - навесы, переходы, эскалаторы, лифты и так далее, но и стыковку с другими видами транспорта, комплексное благоустройство вокруг этих станций", - сказал Собянин.

По его словам, реконструкция и строительство новых станций на МЦД идет в особом режиме, так как все работы выполняются на действующих магистральных путях без остановки движения поездов. "Это сложная, кропотливая работа, но она важная, потому что повышает комфортность пассажиров, обеспечивает переток с одного вида транспорта на другой, доступность и безопасность", - отметил мэр.

"Раньше железнодорожная инфраструктура разрезала город, разрезала микрорайоны, делая их малокомфортными и малодоступными. Сейчас железнодорожная инфраструктура наоборот объединяет, стягивает город. По сути дела, это наземное метро", - добавил Собянин.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони сообщил, что на время реконструкции основной платформы Сетунь была построена временная деревянная. "Начали работы мы в первом квартале прошлого года, и фактически меньше, чем за полтора года, сделали эту платформу по новому стандарту", - сказал Тони. Он сообщил, что до конца года каждый месяц будет открываться по две-три новых и реконструированных станции МЦД.

О станции

В рамках строительства дополнительных главных путей Белорусского направления МЖД на Сетуни в 2018 году были построены подземный пешеходный тоннель и новая островная платформа в сторону области.

В 2019-2020 годах комплексная реконструкция станции была продолжена в соответствии новым московским стандартом обустройства станций наземного метро МЦД-1. Этот стандарт, утвержденный ОАО "РЖД" и правительства Москвы, предусматривает сооружение надземных пешеходных переходов - конкорсов или подземных пешеходных переходов - тоннелей, а также интеграцию станций МЦД с метрополитеном и наземным городским транспортом. Обязательными элементами комфорта станций наземного метро являются навесы по всей длине платформ, защищающие от дождя, снега и палящего солнца, эскалаторы, лифты, светодиодное освещение, электронные табло, стойки экстренной связи, видеонаблюдение, современная система пожарной сигнализации, санитарные узлы, безбарьерная среда и другие удобства для маломобильных пассажиров, включая кассы с пониженными подоконниками.

Все элементы этого стандарта реализованы и на станции Сетунь. Конкорс площадью 2100 кв. м с реечным потолком витражным остеклением имеет выходы по обе стороны железнодорожных путей на улицы Горбунова и Барвихинскую. Подняться на конкорс и спуститься на платформы пассажиры смогут с помощью шести эскалаторов и трех лифтов. Выходы конкорса оборудованы турникетами. Пешеходы, которым нужно просто перейти через железнодорожные пути, могут воспользоваться подземным тоннелем. При этом площадь станции увеличилась почти в три раза.

В рамках проекта была проведена реконструкция тротуаров и уличного освещения на прилегающих к станции Сетунь улицах Барвихинская, Говорова, Толбухина и Горбунова. Реконструкция станции Сетунь позволила улучшить транспортное обслуживание порядка 300 тыс. жителей районов Можайский и Кунцево, из которых 35 тыс. человек проживают в пешей доступности. До начала пандемии станцией Сетунь ежесуточно пользовались порядка 10,3 тыс. человек. Ожидается, что в течение ближайших лет этот показатель увеличится до 12,5 тыс.

С момента открытия МЦД на них построены уже четыре новые станции: Славянский бульвар на D1 и Пенягино, Волоколамская и Остафьево на D2. Завершена реконструкция шести действующих станций: Фили, Немчиновка, Одинцово, Рабочий поселок и Сетунь на D1 и Опалиха на D2.

В ближайшие годы планируется завершить строительство еще восьми новых станций, включая три станций МЦД-1: Петровско-Разумовская, Илимская и Дмитровская и пять станций МЦД-2: Марьина Роща, Курьяново, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево. Таким образом, к 2024 году количество станций на двух диаметров должно увеличиться до 66, а количество пересадок - до 27. Работы по реконструкции продолжаются на девяти станциях, включая шесть станций D1: Долгопрудная, Тимирязевская, Новодачная, Баковка, Одинцово и Лобня и 3 станции D2: Нахабино, Каланчевская и Подольск.