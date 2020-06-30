Среднесуточный оборот ресторанов вырос в Москве в 1,5 раза по сравнению с мартом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Среднесуточный оборот ресторанного бизнеса в Москве вырос примерно в полтора раза по сравнению с мартом до введения ограничений. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире радио Business FM.

"Если говорить про ресторанный бизнес, то динамика отрасли наиболее заметна. <…> Если сравнивать среднесуточный оборот с мартом этого года до введения ограничений, то оборот текущего года превышает мартовский объем практически в полтора раза", - сказал Ефимов.

По его словам, увеличению оборота помог период ожидания во время пандемии и хорошая погода. Ефимов указал, что выручка в этом году на 15-20% больше аналогичного периода прошлого года.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, ряд МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня также были сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. С 23 июня открыли фитнес-клубы и сняли ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, заработали в полном объеме кафе и рестораны. При этом ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

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