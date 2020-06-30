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Около 200 тыс. человек в Москве пока не вернулись к работе

Всего в столице 7,3 млн официально трудоустроенных

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 200 тыс. из 7,3 млн официально трудоустроенных в столице пока не вернулись к полноценной работе. Об этом заявил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции Business FM.

"По нашим оценкам, всего около 200 тыс. из 7,3 млн работающих в городе Москве на сегодняшний момент не могут выполнять свои обязанности, выходить на работу из-за действующих ограничений", - сказал он.

 

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