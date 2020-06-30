{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы заявили, что столичные гостиницы все еще не работают полноценно

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ограничения на посещение страны иностранными туристами влияют на заполнение отелей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Гостиницы в Москве еще не работают в полноценном режиме из-за ограничений на посещение страны иностранными туристами. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник в интервью радиостанции Business FM.

Заммэра отметил, что ограничения на посещение страны иностранными туристами влияют на заполнение гостиниц, а также на объем внутренних и внешних авиаперевозок.

"Это две отрасли (гостиничная отрасль и авиаперевозки - прим. ТАСС), которые, несмотря на снятие ограничений, пока еще, скажем так, не работают полноценно в режиме летних месяцев, когда был достаточно большой наплыв туристов", - сказал он.

Заммэра добавил, что в качестве мер поддержки гостиничному бизнесу предоставлены отсрочки по налоговым платежам и снижение либо отмена арендных ставок.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что загрузка российских отелей составляет на сегодняшний день около 30-50%, порядка 60% объектов размещений открылись и готовы принимать гостей. По словам Горина, загрузка федеральных аэропортов на прошлой неделе составила порядка 63%.

Теги
Россия
Проектирование школы при МГИМО на 450 учеников в Хамовниках в Москве начнется в 2021 году
Открыть школу планируется в 2023 году
Читать полностью