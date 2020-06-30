Власти Москвы заявили, что столичные гостиницы все еще не работают полноценно

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Гостиницы в Москве еще не работают в полноценном режиме из-за ограничений на посещение страны иностранными туристами. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник в интервью радиостанции Business FM.

Заммэра отметил, что ограничения на посещение страны иностранными туристами влияют на заполнение гостиниц, а также на объем внутренних и внешних авиаперевозок.

"Это две отрасли (гостиничная отрасль и авиаперевозки - прим. ТАСС), которые, несмотря на снятие ограничений, пока еще, скажем так, не работают полноценно в режиме летних месяцев, когда был достаточно большой наплыв туристов", - сказал он.

Заммэра добавил, что в качестве мер поддержки гостиничному бизнесу предоставлены отсрочки по налоговым платежам и снижение либо отмена арендных ставок.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что загрузка российских отелей составляет на сегодняшний день около 30-50%, порядка 60% объектов размещений открылись и готовы принимать гостей. По словам Горина, загрузка федеральных аэропортов на прошлой неделе составила порядка 63%.