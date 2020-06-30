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Пандемия коронавируса нового типа

В московских СИЗО коронавирус был выявлен у 49 заключенных

Из них 42 человека уже выздоровели

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Коронавирус был выявлен у 49 заключенных московских СИЗО во время пандемии. Об этом сообщил начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

"На данный момент в учреждениях УФСИН по Москве содержатся семь человек, которые имеют диагноз "коронавирус". За весь период пандемии у нас переболели 49 человек (из числа содержащихся в СИЗО), включая этих семерых. Сорок два человека уже выздоровели", - сообщил Мороз, отвечая на вопрос ТАСС.

"Очередной случай заболевания коронавирусом у нас был выявлен буквально вчера. То есть заболеваемость продолжается, но, к счастью, не в том объеме и не в тех цифрах, как было раньше", - сообщил глава УФСИН.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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