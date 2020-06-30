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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и по большей части Третьего транспортного кольца

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее накануне выходного дня, 1 июля, в который пройдет Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ.

По данным на 17:45, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и по большей части Третьего транспортного кольца.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, Серебрянической, Раушской, Софийской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Воздвиженка, Мясницкая, Долгоруковская, проспекте Мира, шоссе Этузиастов, Ленинском, Ленинградском и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и юго-западе МКАД.

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