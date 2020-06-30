МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы 2020 года в области архитектуры и градостроительства десяти лауреатам. Церемония прошла во вторник в историческом Белом зале столичной мэрии на Тверской улице.

"Строительная отрасль Москвы формирует не столько настоящее, сколько будущее нашего города, определяет долгосрочную перспективу развития бизнеса, комфорта проживания в городе, обеспеченность жильем, детскими садами, школами, развития торговли, общепита для москвичей", - сказал Собянин в ходе церемонии.

По его словам, пандемия коронавируса оказала свое влияние на строительный комплекс Москвы. "Строительная, архитектурная отрасли пережили тяжелые моменты, приходилось работать в режиме строгих ограничений. И сегодня действуют жесткие требования по организации работы. Пережили период даже когда наши стройки были закрыты, и сотни тысяч людей остались временно неработающими. Спасибо компаниям, что большинство сохранили численность своих работников", - сказал мэр Москвы.

Он напомнил, что работа архитектурных и проектных бюро в Москве уже возобновлена после режима ограничений. "Жизнь постепенно возвращается в свое русло, мы видим увеличение спроса на ипотеку, на жилье. Я думаю, что через какое-то время восстановится спрос и на коммерческую недвижимость", - заметил Собянин.

Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства учреждена в 2017 году, ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 млн рублей. За минувшие годы лауреатами премии стали 27 человек.

Лауреаты этого года

В номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортного назначения" премий удостоены трое работников ООО "Архитектурное бюро Тимура Башкаева" - Тимур Башкаев, Василий Патов и Денис Шитов - за архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства "Технологическая часть транспортно-пересадочного узла на станции метро "Рязанская" ("Нижегородская улица"). Терминал №1 и объект обслуживания пассажиров".

В номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования, медицины, религиозного назначения и городского управления" премию получил генеральный директор ООО "Архитектурное бюро Асадова" Андрей Асадов - за архитектурно-градостроительное решение общеобразовательной школы на 2 100 мест в Троицке.

В номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарт-класса" лауреатами стали гендиректор ООО "Архитектурное бюро Катерины Грень" Екатерина Грень и руководитель отдела архитектуры ООО "Группа компаний "Олимпроект" Оксана Суханова - за архитектурно-градостроительное решение жилого дома с благоустройством территории на Бауманской улице, владение 47.

Кроме того премий удостоены гендиректор ООО "Уолл" Рубен Аракелян и главный архитектор проектов ООО "АБ Уолл" Айк Навасардян - за архитектурно-градостроительное решение комплекса апартаментов с подземной автостоянкой на Нижней Масловке, владение 10; работники ООО "Творческое производственное объединение "Прайд" Николай Гордюшин и Елена Мызникова - за архитектурно-градостроительное решение "Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой" в Лужниках.