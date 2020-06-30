Проектирование школы при МГИМО на 450 учеников в Хамовниках в Москве начнется в 2021 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Инновационную школу при МГИМО в московском районе Хамовники начнут проектировать в 2021 году. Открытие учреждения планируется в 2023 году, сообщили в пресс-службе девелоперской компании "Интеко", учредителя школы.

"Инновационный общеобразовательный центр "Школа "Новый взгляд" строится в рамках некоммерческого партнерства между АО "Интеко", МГИМО и Фондом поддержки образовательных инициатив "Новый взгляд". Школу планируется открыть в 2023 учебном году. Проектирование начнется в следующем году", - отметили в пресс-службе.

По словам президента "Интеко" Александра Николаева, новые школы в Хамовниках не строили последние 20 лет.

Победителем в конкурсе архитектурных концепций школы при МГИМО стал проект консорциума бюро "Восток" (Москва) и Martela (Хельсинки, Москва). По проекту будет построено четырехэтажное здание со спортивной площадкой на крыше. На нижних этажах будут находиться кабинет для младших классов, библиотека, классы для творчества, иностранных языков и информатики, универсальный зал с эстрадой и спортивный блок. Кабинеты для средних и старших классов, а также помещения для учителей разместят на третьем этаже.

Около школы создадут площадку для отдыха. Общая площадь проекта составляет 13,5 тыс. кв. м. Школу построят на территории жилого комплекса "Садовые кварталы".

Ранее консорциум бюро "Восток" и Martela создали проекты "Хорошколы" в Хорошево-Мневниках, школы "Летово" в Новой Москве и Cambridge international school в Сколково.