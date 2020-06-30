Пациентам поликлиник Москвы, где начался капремонт, разослали СМС о переезде

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Все пациенты 25 поликлиник в Москве, где начался капитальный ремонт, были предварительно проинформированы о новом адресе приема специалистов. Также операторы сообщали об изменениях по телефону во время записи, сказал журналистам во вторник главный врач поликлиники №46 Денис Серов.

"Мы осуществили переезд нашего второго филиала. Всего в 25 поликлиниках в городе начался капитальный ремонт, 12 уже ремонтируются. Работа проведена колоссальная - о переезде всех пациентов оповестили заблаговременно. Мы использовали СМС-оповещение; также информация освещалась в СМИ и социальных сетях, размещалась полиграфическая продукция. Тех пациентов, которые записывались в поликлинику по телефону за несколько недель до начала ремонта, оператор оповещал об изменении и о том, как можно добраться до той поликлиники, где будет принимать врач", - сказал Серов.

Он отметил, что значительная работа была проведена совместно с департаментом транспорта Москвы и префектурой Центрального административного округа по введению нового автобусного маршрута П46 по территории, которую обслуживает поликлиника. Теперь пациенты могут спокойно добраться до всех нужных медицинских учреждений. Путем обсуждений был подобран наиболее удобный и оптимальный маршрут.

Главный врач также добавил, что к ремонту в поликлинике были готовы давно, поэтому весь процесс переезда прошел быстро и слаженно.

"Врачи-специалисты обеспечены всем необходимым оборудованием <…> Переезд прошел гладко, поскольку мы готовились к нему еще начиная с прошлого года. Ремонт должен был начаться этой весной, но пандемия внесла свои изменения. Мы заранее заключили все необходимые договоры по переезду, включая технику и персонал", - добавил Серов.

По его словам, о точных сроках завершения ремонта пока говорить рано, но будут приложены все усилия, чтобы работы завершились как можно скорее.