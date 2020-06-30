Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Загруженность на автомобильных дорогах Москвы вечером во вторник достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее накануне выходного дня, 1 июля, в который пройдет Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ.

По данным 19:05, движение затруднено по Садовому кольцу, а также большой части Третьего транспортного кольца.

Скорость автомобильного потока значительно снижена на следующих улицах: Тверская, Пушкинская, Новый Арбат, Знаменка, Покровский бульвар, проспект Мира, Ленинградский проспект и некоторых других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и юго-западе МКАД.