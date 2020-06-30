В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в краже из сейфа "Почты России" 345 тыс. рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО освободившегося весной из мест лишения свободы мужчину, обвиняемого в краже из сейфа "Почты России" почти 345 тысяч рублей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая, срок ареста установлен до 17 августа.

"Постановлением Пресненского суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Коровина Максима Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 августа", - сказала представитель суда.

По ее словам, Коровину предъявлено обвинение в краже, совершенной в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Коровин ранее был осужден и освободился из тюрьмы 10 апреля 2020 года, отбыв наказание по аналогичной статье. "Задержать его удалось не сразу, поэтому правоохранителям пришлось вычислять вора по камерам", - пояснил собеседник агентства.

По данным следствия, Коровин совершил преступление в Москве около двух недель назад. Следствие установило, что он зашел в одно из столичных помещений "Почты России" через незапертую дверь служебного входа, после чего похитил из сейфа учреждения почти 345 тысяч рублей и скрылся с ними.