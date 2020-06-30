В Москве бывший актер пойдет под суд за хищение денег со счетов умерших

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего актера, создавшего банду для хищения денег со счетов умерших людей. Об этом журналистам сообщила во вторник руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратура Северо-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя столицы. Уголовное дело будет направлено в Бутырский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщила Нефедова.

Ранее МВД сообщало о задержании организованной преступной группы во главе с бывшим киноактером, которая списывала деньги с банковских счетов умерших граждан с помощью контрафактных SIM-карт и присваивала их недвижимость.

По данным следствия, в июле 2018 года участники банды изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому, одному из соучастников переходило право собственности на квартиру по улице Милашенкова. Завещание в дальнейшем было предоставлено нотариусу, а имущество передано соучастнику. Аналогичным способом фигуранты похитили две квартиры на улице Аргуновская и Полярная.

Кроме того, в мае 2019 года обвиняемый с соучастниками, используя поддельный паспорт на имя умершего в феврале 2019 года мужчины, оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения его вкладами. Так они сняли со счета более 2 млн рублей. В июне прошлого года соучастники, используя поддельный паспорт на имя умершего в марте 2017 года москвича, оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения деньгами на его счету и пытались похитить свыше 1 млн рублей. Они не смогли этого сделать, поскольку банковский счет умершего был закрыт, а деньги уже сняты. Общая сумма преступных доходов превысила 19 млн рублей.

Как сообщил в свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах, организатор группировки снимался в эпизодических ролях в советских фильмах, среди которых "Д"Артаньян и три мушкетера".